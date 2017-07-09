Musul'dan sonra Telafer kurtarma operasyonu başlayacaktır



Ahmet Haşim Muhtaroğlu Tuzhurmatu, 9 Temmuz (DHA) - Irak'ta Musul'un Eski şehrinde devam eden askeri operasyonlar hakkında konuşan Federal Polis Komutanı General Raid Cevdet, Eski Musul kent merkezine yönelik düzenlenen kurtarma operasyonunda 1000 terörist öldürüldü. Operasyonda ayrıca, 65 duçkalı askeri araç, 20 mayınlı araç, 24 motosiklet, 5 bağlantı anteni, 8 tünel, 71 bomba düzeneği kemer, 310 mayın, 181 roket imha edildi." dedi.



Başbakan İbadi'nin de bugün yapacağı bir açıklamda Musul kent merkezinin tamamen IŞİD terör örgütünden temizlendiğini de ilan edeceğini belirten Cevdet, Başbakan İbadi muhtemelen bugün önemli bir açıklmada bulunarak Musul eski kentin IŞİD'den temizleneceğini ilan edecektir. Musul'dan hemen sonra Irak'ın yer ölçümü ve nufus bakımından en büyük ilçesi olan Telafer kurtarma operasyonu da başlayacaktır." dedi.