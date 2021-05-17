Müşterisini taciz eden taksiciyi toplanıp dövdüler: Senin anan bacın yok mu?
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Müşterisini taciz eden taksiciyi toplanıp dövdüler: Senin anan bacın yok mu?

Müşterisini taciz eden taksiciyi toplanıp dövdüler: Senin anan bacın yok mu?
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir taksiye binen kadın müşteri, iddiaya göre sürücü tarafından sözlü tacize uğradı. Bu durumu taksi durağına bildirince, diğer taksi sürücüleri arkadaşlarına meydan dayağı attı. Taksiciler "Senin anan bacın yok mu?" diye sitem ederken yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta iddiaya göre bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti. Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi.

TOPLANIP TAKSİCİYİ DURAĞA ÇAĞIRMIŞLAR

"Sarkıntılık" yaptığını iddia ettiğini taksi sürücüsünü şikayet eden kadın daha sonra taksi durağından ayrıldı. Bu duruma sinirlenen taksi sürücüleri akşam saatlerinde toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

"SENİN ANAN BACIN TAKSİYE BİNMİYOR MU?"

Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak arkadaşları, "Kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?" diyerek sürücüyü dövmeye başladılar.

O ANLAR KAMERADA

Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı. Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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