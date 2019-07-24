Mustapha Yatabare, DG Sivasspor'da

DG Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Mustapha Yatabare ile İstanbul'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Malili oyuncu, forvet mevkinde görev yapıyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA