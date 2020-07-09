Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı Fabrikası temellerini atacak Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı Fabrikası temellerini atacak Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği büyük bir heyecanla Erzurum ve bölgenin kaderini değiştirecek projenin temellerini atmak için kolları sıvadılar.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı Fabrikası temellerini atacak

ERZURUM - Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği büyük bir heyecanla Erzurum ve bölgenin kaderini değiştirecek projenin temellerini atmak için kolları sıvadılar.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurlu üyeleri ile birlikte Oltu Organize Sanayi Sitesindeki Oltaş Entegre Kırmızı Et Kesimhane ve Cağ Kebabı Tesisi fabrika yerini gezerek incelemelerde bulundular. Temel atma töreni için gerekli hazırlık çalışmalarına başladılar. Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve Yönetim kurulu üyeleri Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek yapacakları Oltu Cağ Kebabı Fabrikası hakkında bilgiler verdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "İlçemize yapmış olduğunu bu güzel yatırımdan dolayı Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. İlçemize yapılacak bütün yatırımlarda belediye olarak desteğimiz tamdır" dedi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği İl Başkanı Fuat Demir, "Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz Oltu Cağ dönerini hazırlayıp paketleyip soğuk hava zinciriyle ulusal marketlerde ve cağ döneri yapan firmaların ham maddesini temin etmek için ayrıca bölgede bir milyon koyun üretimi için hazırlamış olduğumuz projenin bugün Oltu organize sanayisinde yapacağımız fabrikanın yerini yönetim kurulu ile birlikte gezdik. Bu proje hem Oltu ilçesinin istihdamını hem de ekonomimize ciddi katma değer katacağı inancındayız. Bu yatırımla iki şeyi hedefliyoruz; bir istihdam iki hem bölgenin ekonomisi artı Erzurum'u uzun yıllarca başaramadığımız ahillik kültürü yani ortaklık geleneğini yeniden canlandırıp gelecekteki nesillere örnek olsun diye böyle bir proje başlatmış olduk, ilimiz bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA