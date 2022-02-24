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Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Bülent Tatoğulları - Güncel
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Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

ANTALYA'da, müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yandaki barakada bulanan koyunlar ve inekler kurtarıldı.

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yandaki barakada bulanan koyunlar ve inekler kurtarıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5920 Sokak'ta Nevzat Yılmaz'a ait evde çıktı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın, büyüyüp tüm eve yayıldı. Evin yandığını görenler yan barakadaki koyunlar ve inekleri dışarı çıkartırken, 112'ye de durumu bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev tamamen yandı.


Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Müstakil ev yandı, barakadaki koyunlar ve inekler kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Nevzat Yılmaz, Yangın, Baraj, Kepez, Güncel, Haberler

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