Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
Avustralya'da yaşayan ve önümüzdeki günlerde düğünü olacak bir kadının yaptıkları pes dedirtti. İsminin Maddy olduğu belirtilen kadın, düğünün iptal olmaması için ilginç bir yola başvurdu. Maddy, gece kulübüne giderek koronavirüs kapmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Maddy Smart isimli kadının yaptıkları, resmen akıllara durgunluk verdi. Kısa bir süre sonra dünyaevine girecek olan Maddy, düğününün koronavirüs nedeniyle iptal olmaması için inanılmaz bir yönteme başvurdu.
GECE KULÜBÜNDEKİ ERKEKLERE SARILDI
Maddy, düğününe yaklaşık 1 hafta kala Victoria kentindeki bir gece kulübüne giderek, kulüpteki erkeklere sarıldı. Hatta içeceklerinden birer yudum alarak, koronavirüs kapmaya çalıştı. Maddy'in bu çabası, etraftaki kişiler tarafından kaydedildi.
HEDEFİ BAĞIŞIKLIK KAZANMAK
Maddy'in bu hareketinin altında yatan neden ise daha da şaşırttı. Daha önce koronavirüse yakalanmadığı belirtilen Maddy'in, düğününden kısa bir süre önce hastalığı atlatarak bağışıklık kazanmaya çalıştığı ifade edildi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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