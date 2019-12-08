Mustafakemalpaşa Sosyal Etkinlik Merkezi törenle hizmete açıldı

08.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:50

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından Muradiye Sarnıç Mahallesinde hayata geçirilen Sosyal Etkinlik Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.



Mustafakemalpaşa'da yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen proje, davetlilerden tam not aldı. Törene TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Mustafa Esgin, Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Tuncay Kiraz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Mustafakemalpaşa ilçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, siyasi parti başkanları, TANAP yatırım uzmanı Mehtap Tanrıverdi, STK temsilcileri, kurum müdürüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçinde macera parkuru, okçuluk alanı, yerel ürünler sergi ve satış merkezi, çocuk trafik eğitim parkuru, kahvaltı-ızgara salonu, açık hava sineması ve çocuk kütüphanesi bulunan sosyal tesis Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 10 dönümlük arazide inşa edildi. 5 ayda tamamlanan proje 2 buçuk milyon TL'lik bütçeyle Bursa'nın en büyük projeleri arasında yer alıyor.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Daha önceki dönemde yazılıp TANAP ile sözleşme imzalanmış olmasına rağmen, belediyemizce şartları oluşturulup başlanamadığından mayıs ayındaki meclisimize sözleşme iptali isteği ile gündeme gelmiştir. Yatırımı reddetmek yerine, projeyi sil baştan yazarak, hem proje açısından hem de süre bakımından revizyona gitme kararımızı yine oy birliği ile meclisten aldık. Bu sayede bu güzel hizmet serüvenine başladık. Görüşmelerimizin ardından revizyonu onaylatıp, Temmuz ayının başında ilk alan çalışmalarımıza başladık. 5 ay gibi kısa bir sürede projemizi başarı ile tamamladık" dedi.



Yaklaşık 900 projeye hibe verdiklerini belirten Mehtap Tanrıverdi, "Bu proje bizim için çok özeldi. Mustafakemalpaşa Sosyal etkinlik merkezi projesini önemsiyoruz. İptal aşamasında olan bir proje yeniden hayat buldu. Bölge turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir ise, "Bursa doğanın ve kültürün merkezi. Burası Bursa için önemli yer arz ediyor. Burası için Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları var. Buraya gelen yol, belediyemiz tarafından asfaltlanıp açılmış durumda. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olmuş tesis, hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bugün sadece burada bir sosyal yaşam merkezini hayata geçirmiyoruz. Burada millete hizmet etme temennisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradaki halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların desteği olmazsa bu proje gerçekleşmezdi. Bu güzel tesis hepimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.



TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, "Bugün Mustafakemalpaşa'da yerel yönetime ilişkin ilk açılışı gerçekleştiriyoruz. Heyecan varsa, bu millete hizmet aşkı varsa, bir yolunu bulup bunu sağlıyorsunuz. Buranın çok güzel bir coğrafyası var. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var ama bahar ayında burayı düşünemiyorum. Yazın ben de burada kahvaltı yapmak isterim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinde ilerledik. Bizim ülkemizin coğrafyası çok güzel. Bunun kıymetini bilelim ve güçlü kalalım. Tesisimiz hepinize hayırlı olur inşallah" dedi.



Efkan Ala ise "Mustafakemalpaşalılar umarım bu tesiste hepiniz çok güzel vakit geçirirsiniz. Mekanın kendisi kadar böyle bir işbirliğinin yapılmış olması da çok önemli. Proje Türkiye'yi stratejik anlamda yükseltmiştir. Siz de bu projenin bir parçasısınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a ayrı teşekkür ediyorum. Kendisi çok emek veriyor. Baylar ve bayanlar emekleriniz boşa gitmiyor, sizler için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA