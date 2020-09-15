Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:02

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Heykel meydanında düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Şehitlikte devam eden törende dualar okunarak şehitler anıldı. Törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Başkan Mehmet Kanar, "14 Eylül, tam 98 yıl önce işgal altındaki Anadolu'da başlayan büyük bağımsızlık mücadelesinin bayrak bayrak dalgalandığı tarihi günlerden birisi. 14 Eylül günü ilçemize acılar yaşatan düşmanlar bir daha asla geri dönmemek üzere def edildiler. Kahraman şehitlerimizin eseri olan bu ülke bir daha asla esir olmayacak. 98 yıl önce savaş meydanında kazanılan büyük zaferleri bugün ekonomide ve ticarette, bilimde, eğitimde, sağlıkta perçinlemek için çok çalışmalı ve kenetlenmeliyiz. Şehitlerimizin kanlarıyla bize bıraktığı bu vatanı hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Öte yandan şehitler için Şeyhmüftü Camiinde mevlid-i şerif okutuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Kanye West Hande Erçel
Spor Erol Bulut Adem Büyük Metin Oktay Mehmet Özdilek Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 01:05:23. #1.15#
title