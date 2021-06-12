Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek
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Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek

Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede tarımsal üretimin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerine yardım elini uzatarak destek olmaya devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede tarımsal üretimin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerine yardım elini uzatarak destek olmaya devam ediyor.

Özellikte tarım şehri Mustafakemalpaşa'da yoğunlukta olan sezonluk tarım işçilerinin daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için çalışmalar yürütülürken Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatı ile işçilere gıda yardımı yapıldı. Hazırlanan gıda paketleri tarım sektöründe insan gücü olarak hizmet veren mevsimlik işçilerine Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerince teslim edildi.

"El uzatmak boynumuzun borcu"

Bursa'da tarım denince, mümbit toprakları ve geniş arazileriyle akla Mustafakemalpaşa ilçesinin geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Özellikle yaz sezonunun gelmesiyle domates, salçalık biber ve mevsim sebzelerinin hasadı için binlerce mevsimlik işçiyi ağırlıyoruz. 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden, aileleriyle bulundukları illerden ilçemize gelen ve kırsal mahallelerimizde 20 farklı bölgede toplu çadır kuran yaklaşık 3 bin kişiden söz ediyoruz. Ekmek parası için yurtlarından göç eden vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, sağlık, beslenme şartlarını iyileştirmek ve el uzatmak boynumuzun borcudur. Bu amaç uğruna her yıl olduğu gibi bu yıl da; Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizle 4 farklı bölgede kurulan çadır alanlarını ziyaret ettik. İhtiyaçları tespit ettik. 295 aileye gıda paketlerimizi teslim ettik. Tarımsal üretime değer katan mevsimlik işçilerimizin daha sağlıklı şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek
Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek
Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mustafakemalpaşa'da mevsimlik işçilere özel destek - Haberler
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