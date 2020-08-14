Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. ODTÜ Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mustafa Verşan Kök kimdir? Mustafa Verşan Kök nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:14

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mustafa Verşan Kök kimdir! Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

Mustafa Verşan Kök, 1960'da Çorlu – Tekirdağ'da doğdu.İlkokulu International School of Prague (Çek Cumhuriyeti) da tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi mezunu olan Kök, doktorasını 1990 yılında ODTÜ'de tamamladı. Dr. Kök, doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa'da CNRS - Lyon Araştırma Merkezinde gerçekleştirdi.

Mustafa Verşan Kök, 1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3'er ay İngiltere, Almanya ve Macaristan'da araştırmalarda bulundu.

Aralık 2000'de Profesör olan Dr. Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji – Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel'de Program Komite Üyesi olarak görev yaptı.

2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006'da ODTÜ'ye geri döndü.

Dr. Kök, Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu. Mayıs 2015'te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Dr. Kök, Temmuz 2016'da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülünü (OIC) aldı.

Uluslararası indeksli dergilerde (SCI) yayımlanmış 189 makalesi olan Dr. Kök'ün Uluslararası kongrelerde ise 73 bildirisi vardır. 4 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve projesinde yürütücü olan Dr. Kök, 6 Uluslararası ve 15 TÜBİTAK projesinde ise yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Kök 36 Y. Lisans ve 9 Doktora tezi yönetmiştir. Bilim ve Teknik dergisi tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada yurtiçi ve yurtdışı en başarılı 358 bilim insanımız listesinde 160-170 aralığında yer almıştır.

MUSTAFA VERŞAN KÖK BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ?

İlgili Haberler

Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!
İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!
Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!
Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!
Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!
Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!
Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!
Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?
Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı bulunan kişi' sözleriyle kastettiği isim Yaşar Okuyan çıktı Politika
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı bulunan kişi" sözleriyle kastettiği isim Yaşar Okuyan çıktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Angela Merkel Fahrettin Koca Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hümeyra Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ahmet Ağaoğlu Süleyman Seba Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Sabah
Şu an buradasınız: Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 09:14:49. #1.15#
title