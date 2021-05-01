Mustafa Uslu, prodüksiyon asistanı Turan Altunbaşak'tan şikâyetçi oldu

Yapımcı, Altunbaşak'a Beylikdüzü'ndeki evini tahsis ettiğini fakat daireyi başkalarına kiraya verdiğini öğrendiğini söyledi.

Yapımcı, Altunbaşak'a Beylikdüzü'ndeki evini tahsis ettiğini fakat daireyi başkalarına kiraya verdiğini öğrendiğini söyledi.

Evi boşaltmasını isteyince de Altunbaşak'ın aracıyla işyerinin bahçesine dalıp çitleri ve kapı camlarını kırdığını iddia etti. Bunun üzerine Altunbaşak da yapımcıdan şikayetçi oldu. Altunbaşak, Mustafa Uslu'nun iş karşılığı kendisine verdiği dairenin tapusunu devretmediği ve hakkında yalan beyanlarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu: "Bana, Esenyurt'taki bir daireyi satın aldı. Evin tapusunu üstüne yaptı. Maddi durumum bozulduğu için evi kiraya verdim."

Kaynak: Hürriyet