Mustafa Şentop, tartışma yaratan "Montrö" sözlerine açıklık getirdi: Ben iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim
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Mustafa Şentop, tartışma yaratan "Montrö" sözlerine açıklık getirdi: Ben iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

"Cumhurbaşkanı isterse İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi Montrö Sözleşmesi'nden de çekilebilir" sözleri tartışma yaratan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Montrö Antlaşmasını tartışmaya açmak amacı taşımadığını söylerken, "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetiyle bazı anlaşmaları zikrederek sordu. Ben de iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilmesine yönelik tartışmalar sürerken, "Bir Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?" sorusuna "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız ayran yapmak mümkündür" yanıtını vermişti.

"BÖYLE BİR ŞEYİN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİM"

Bugün bu sözleri hatırlatılan Şentop, Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yeni bir açıklamada daha bulunarak, "Ben herhangi bir anlaşma sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetiyle bazı anlaşmaları zikrederek sordu. Ben de iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bunun Montrö dahil bazı anlaşmaların nasıl tartışma konusu olduğunu sorguluyorum. İşin hukuki boyutuyla insan iş yapmazlar. Hukuk tekniği bakımından konuştuk. Lozan gibi Montrö gibi anlaşmalardan çıkmanın söz konusu olmayacağını da açık bir şekilde söyledim. Bunun imkansızlığını ifade ettim. Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu, İstiklal Harbi'yle elde ettiğimiz mevzilerle ilgili hiçbir düşünce aklımızdan geçmemiştir. Türkiye'de siyaset yapan bazı insanların bir sözü veya kişiyi eleştirirken ne dediğine bakması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BUNU DİLE GETİRENLER MANDACI FİKİRLERİNİ DİLE GETİRMEKTEDİR"

Şentop, şöyle devam etti: "Benim söylemişim gibi değerlendirme yapmalarından üzüntü duyuyorum. Bu tartışmalarda şunu gördüm, Türkiye'nin güvenliğini, sınırlarını koruyan anlaşmalar değildir, bunu koruyan devletimizin kudreti, ordumuzun gücüdür. 20 Temmuz 1936'da imzalandı, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 10 Temmuz 1936'da 'Bedbin hava hakim' diye manşet var. Yunus Nadi imzasıyla yayınlanan başyazı var. Türkiye'nin özgüvenine ve anlaşmadaki duruma bakınız. 1936'da 10 gün önce Türkiye'nin söylediği söz alternatif olmaz. Bu özgüveni bizler taşıyoruz. İçlerinde gizli mandacılık anlayışıyla özgüvensiz bazı siyasetçilerin bizim yazılı metinler üzerinden bizim sınırlarımızı tartışmaması gerektiğini ifade ederim. Herkes kendisine gelsin. Bunu dile getirenler içlerindeki mandacı fikri dile getirmektedir. Onları kınıyorum."

Mustafa Şentop, tartışma yaratan 'Montrö' sözlerine açıklık getirdi: Ben iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim

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