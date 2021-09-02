Mustafa Selim Yaşar kimdir? Mustafa Selim Yaşar neden öldü?
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Mustafa Selim Yaşar kimdir? Mustafa Selim Yaşar neden öldü?

Mustafa Selim Yaşar kimdir? Mustafa Selim Yaşar neden öldü?
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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mustafa Selim Yaşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine vatandaşlar Mustafa Selim Yaşar hakkında Mustafa Selim Yaşar ne zaman, neden hayatını kaybetti? Mustafa Selim Yaşar kimdir? sorularının yanıtları merak edildi.

Mustafa Selim Yaşar kimdir? sorusunun yanıtı gündeme gelen son dakika haberlerinin ardından araştırılan konular arasında yer aldı.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?

1956 İzmir doğumlu olan Mustafa Selim Yaşar; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun olmuş ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş'de başlamıştır. 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.'de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD'da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Selim YAŞAR , İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almıştır.

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