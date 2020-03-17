Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
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Çanakkale Zaferi, Mustafa Savaş, Güncel

Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:24
Mustafa Savaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"1. Dünya Savaşı'nın en çetin yüzünü gösterdiği Çanakkale'de, tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilemeyeceği adeta haykırılmış, 18 Mart 1915'te bir destan yazılmıştır. Evet, Çanakkale Zaferi, istiklal ve istikbalimizin destanıdır. Bir milletin varlığına kasteden alçaklara karşı kadınıyla erkeğiyle; genciyle yaşlısıyla gösterilen asil mücadelenin adıdır Çanakkale.


Vatan sevdası, iman gücü, azim ve fedakarlık ile birleşmiş ve dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir mücadeleyle düşman bozguna uğratılmıştır. Çanakkale Zaferi, ecdadımızdan bizlere miras kalan bir cesaret, mertlik ve milli mücadelenin rehberidir. Çanakkale'yi anlamak demek bu rehbere sahip çıkarak, sancağımızı ebediyete kadar muhafaza ve müdafaa etmek demektir. Adına şiirler, türküler, vecizeler yazılan Çanakkale, vatan müdafaası uğruna şehadete eren binlerce kahramanıyla birlikte tarihin şanlı sayfalarına unutulmayacak harfle kazınmıştır.


Dün Çanakkale'yi geçilmez kılan necip Milletimiz, bugün de içerden ve dışarıdan yapılan her türlü hainliğe karşı göğsünü siper etmekte, bu hayasızca akını durdurarak yeni destanlara imza atmaktadır. Çanakkale'de fitili ateşlenen diriliş ateşi, bugün hala en harlı haliyle yolumuzu aydınlatmaktadır. Bir asır önce ekilmeye çalışılan fitne tohumlarının kökü kazınmış ve bu vatan toprakları üzerinde bu fitne tohumlarının asla tutmayacağı; kirli oyunların sahnelenmesine asla müsaade gösterilmeyeceği daha o gün tüm cihana ilan edilmiştir. Vatan uğruna canının hiçe sayan bir ecdadın torunları olarak, bu mirası ilelebet saklayacak ve omuzlarımızda yükseltmeye devam edeceğiz.


18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'den bugüne müdafaa-i vatan müşterek zemininde birleşerek canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Bizler size ebediyen minnettar kalacağız" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Manşet

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