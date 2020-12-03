Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu
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Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu

03.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:58

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucu üyeliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme kararı aldığını, partinin kuruluş dilekçesini 20 Aralık'ta vereceklerini açıkladı. 20 Aralık, dünyada Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olarak biliniyor.

Mustafa Sarıgül, Marriott Otel'de Türkiye Değişim Hareketi'nin bazı kurucuları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Burada konuşan Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme kararı aldığını, partinin 20 Aralık'ta kurulacağını söyledi.

PARTİ ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ'NDE KURULACAK

Partinin kuruluş dilekçesini, barış ve güvenliği koruma, insan hakları ve sosyal ekonomik gelişmeyi sağlama ve fakirlikle mücadeleyi hedef alan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olan 20 Aralık'ta İçişleri Bakanlığına vereceklerini bildiren Sarıgül, aynı gün kurucularla Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini dile getirdi. İktidarın yıprandığını, muhalefetin umut vermekten uzak olduğunu savunan Sarıgül, vatandaşların bir yandan iktidarın baskısı, diğer yandan muhalefetin çözümden uzak tavrı arasında sıkışıp kaldığını ifade etti.

PARTİNİN ADI VE LOGOSU 17 ARALIK'TA DUYURULACAK

Ülkenin büyük bir değişime ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Sarıgül, "Türkiye'yi değiştirmeye, yönünü çaresizlikten çareye çevirmeye geliyoruz. Ülkemizin üstüne çöken kara bulutları dağıtacak ve yepyeni bir dönem başlatacağız." diye konuştu. Mustafa Sarıgül, partinin adı, logosu ve kurumsal kimliğini 17 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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