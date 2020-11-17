- Mustafa Sarıgül, kuracağı siyasi partinin kurucu üyeleri ile buluştu

- Mustafa Sarıgül, kuracağı siyasi partinin kurucu üyeleri ile buluştu Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül: "Kimsem yok diyenin kimsesi, derdim çok diyenin çaresi olacağız" Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, "Kimsem yok diyenin kimsesi, derdim çok diyenin çaresi...

- Mustafa Sarıgül, kuracağı siyasi partinin kurucu üyeleri ile buluştu

Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül:

"Kimsem yok diyenin kimsesi, derdim çok diyenin çaresi olacağız"

ANKARA - Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, "Kimsem yok diyenin kimsesi, derdim çok diyenin çaresi olacağız" dedi.

Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, kuracağı yeni siyasi partinin kurucu üyeleri ile ilk kez bir araya geldi. Ankara'da bir otelde gerçekleşen toplantıda kurulacak olan yeni partinin programı, tüzüğü ve yol haritası konusundaki çalışmalar değerlendirilip ele alındı.

"Bu sofrada herkese yer olacaktır"

Toplantıda yaptığı açıklama yazılı olarak verilen TDH Lideri Mustafa Sarıgül, "Yepyeni bir program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacağız. Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Soğuk savaş döneminin kavramlarına meydan okuyacağız. Biz 83 milyon'un partisi olacağız.

Türkiye Değişim Hareketi şu veya bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz, bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır.

Tıpkı hayatımız boyunca yaptığımız gibi, lafa değil icraata geliyoruz. Göreceksiniz ki, Türkiye Değişim Hareketi siyasetin gündemini değiştirecek, karamsarlığı ve korkuyu yıkacaktır. Bugün buradan memleketinize döndüğünüzde gördüğünüz herkese bu müjdeyi veriniz. Hayatımızı, kalbimizi ve gücümüzü kimsesizlerin emrine adadık. Kimsem yok diyenin kimsesi, derdim çok diyenin çaresi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kurulacak olan yeni parti hakkında bilgi veren TDH Genel Sekreteri Hasan Aydın ise şunları söyledi:

"35 İlimizin yöneticileri, ilçelerin üçte biri organize olmuş durumda, diğerlerini de daha kaliteli bir şekle sokmak için partimizin kuruluşunu bekliyoruz açıkçası. Biz ortaya çıktıkça ilgi giderek artıyor. Genel merkez binamız bugün aşağı, yukarı bitmek üzere. Ankara il binamız tamam. İstanbul il binamız tamam. İzmir il binamız tamam, il başkanları da burada. Bugün burada il başkanlarımız yok. İl başkanları toplantısını önümüzdeki cumartesi ya da ona yakın bir tarihte yapacağız. Kuruluş dilekçemizi 4 Ocak'ta vermeyi düşünüyorduk. Sayın Genel Başkanımızın o konudaki heyecanı, bize katmış olduğu enerji, tolumda almış olduğumuz ilgi bunu Aralık ayının içine çekmemize neden oldu. Bugünlerde gün sayıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı