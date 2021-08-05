Mustafa Sandal, yangın söndürme ekibindeki İbrahim Çelikkol'un mesajını paylaştı: Dualarınız için minnettarız

Başarılı oyuncu İbrabim Çelikkol, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi için en ön safhalarda yer alarak alevlere müdahale etti. Şarkıcı Mustafa Sandal aracılığıyla mesaj gönderen Çelikkol, "Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız" dedi.

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan İbrahim Çelikkol, Marmaris'te devam eden orman yangınlarını söndürmek için çalışmalara katıldı. Çelikkol'un ön safhalarda hortum taşıyarak alevlerin içine girdiği görüntüleri paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer de oyuncunun mesajını paylaştı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Instagram hesabından Çelikkol'un sahadaki ekiple çekilen fotoğraflarını paylaşan Mustafa Sandal, oyuncudan gelen mesaja da yer verdi. Paylaşımına "İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var" diyerek başlayan Sandal, "Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa ağebeyimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.