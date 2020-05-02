Mustafa Sandal ve Emina Jahovic hakkında bomba iddia!

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini noktalayan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirmeye başladı. Sırp basınının iddiasına göre iyi anlaştıklarını gören ikili tekrar evlenmeye karar verdi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, karantinada yeniden aşkı buldu. 2018 yılında 10 yıllık evliliklerini noktalayan çift, oğullarının isteğiyle karantinada aynı evde kalmaya başladı.

DOSTLUKLARI YENİDEN AŞKA DÖNÜŞTÜ

Sırp basınının aktardığına göre dostlukları yeniden aşka dönüşen eski eşler, ikinci kez nikah masasına oturacak. Eski eşlere yakın bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre, karantina sürecini birlikte geçiren çift bir kez daha çok iyi anlaştıklarını gördü. İkilinin arasındaki dostluk yeniden aşka dönüştü.