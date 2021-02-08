Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic koronavirüs mü oldu? Mustafa Sandal koronavirüs oldu mu? Emina Jahovic kimdir?

Emina Jahovic Boşnak kökenli Sırp şarkıcı, dansçı besteci ve oyuncudur. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic koronavirüs mü oldu? Mustafa Sandal koronavirüs oldu mu? Emina Jahovic kimdir?

2018 yılında, 10 senelik evliliklerini bitiren Mustafa Sandal'ın eski eşiEmina Jahovic koronavirüs mü oldu? Mustafa Sandal koronavirüs oldu mu? Emina Jahovic kimdir?

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ EMINA JAHOVIC KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz" dedi ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

MUSTAFA SANDAL KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Mustafa Sandal konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Mustafa Sandal'ın sağlık durumu iler ilgili bilgi bulunmamaktadır. Mustafa Sandal'ın eski eşi konu ile şunlar dile getirdi; "Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi. Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon Ekipleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Çalışanlarımızadır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Saygı ve minnetlerimle."

EMINA JAHOVIC KİMDİR?

Basketbol oyuncusu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi, İki ülke ayrılmadan önce yapılan son yarışmanın kraliçesi, Sırbistan ve Karadağ Güzeli profesyonel manken Dina Dzankovic'in görümcesi, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşidir. Ülkesinde Emina Jahovic (Emina Yahoviç), Türkiye'de ise Emina Sandal ve Emina Türkcan olarak tanınır. Fakat Türkcan (Turkdzan) soyadını resmî olarak hiçbir zaman almamıştır. Bu soy ad, sadece ağabeyinin -Türkiye millî basketbol takımı'na girmeden önce- Türk vatandaşlığına geçtikten sonra aldığı soy addır.Bir kez Bosna-Hersek ve bir kez de Sırbistan için Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katılan Emina Jahovic, İstanbul'da yaşamaktadır. Ülkesinin ve diğer Balkan ülkelerinin müzik dünyasında halk tarafından ve otoritelerce yaygın olarak Diva/Müziğin Prensesi lakapları ile anılmaktadır.