Mustafa Sandal Boşanmak Üzeri Olduğu Emina Sandal'a Şarkı Besteledi

14 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile şubat ayında boşanma kararı alan Mustafa Sandal'ın yakın çevresine, "İstemeden boşanıyoruz. Eşimi çok seviyorum. Her şey birden bire gelişti" dediği iddia edildi. Sandal'ın eşi için bir şarkı bestelediği öğrenildi.

ŞARKI BESTELEDİ

Jahovic için şarkı bestelediği ve barışma mesajı gönderdiği konuşulan sanatçı, evliliğini kurtarmaya çalışıyor.

"ARAMIZDAKİ AŞKI KAYBETTİK"

Bir dergiye açıklama yapan Emina Jahovic ise, "Hiçbir zaman Mustafa'yla kavga etmedik. Sadece aramızdaki aşkı kaybettik. Geçtiğimiz yıl ayrılmayı denedim ama erteledim, çünkü ailemin dağılmasını istemiyordum. Arkadaşlığımız devam edecek, çocuklarım İstanbul'da okuyacak. Bu kararı almak zordu ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.