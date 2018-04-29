Mustafa Sandal Boşanmak Üzeri Olduğu Emina Sandal'a Şarkı Besteledi
Boşanma arifesinde olan Mustafa Sandal,14 yıl önce evlendiği eşi Emina Jahovic için şarkı besteledi.
14 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile şubat ayında boşanma kararı alan Mustafa Sandal'ın yakın çevresine, "İstemeden boşanıyoruz. Eşimi çok seviyorum. Her şey birden bire gelişti" dediği iddia edildi. Sandal'ın eşi için bir şarkı bestelediği öğrenildi.
ŞARKI BESTELEDİ
Jahovic için şarkı bestelediği ve barışma mesajı gönderdiği konuşulan sanatçı, evliliğini kurtarmaya çalışıyor.
"ARAMIZDAKİ AŞKI KAYBETTİK"
Bir dergiye açıklama yapan Emina Jahovic ise, "Hiçbir zaman Mustafa'yla kavga etmedik. Sadece aramızdaki aşkı kaybettik. Geçtiğimiz yıl ayrılmayı denedim ama erteledim, çünkü ailemin dağılmasını istemiyordum. Arkadaşlığımız devam edecek, çocuklarım İstanbul'da okuyacak. Bu kararı almak zordu ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.
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Olan cocuklara oluyo issalah barisirlarCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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belmondo mirtaza sandalye acikti anlasilanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VE PARAYLA BİRLİKTE AŞKTA SONA ERER. THE ENDCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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ido çok üşüyor. bu istanbullular da çok gaddar. insan şu villaya bir battaniye gönderir.Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır