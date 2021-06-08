Mustafa Sandal: Bir gün dünyana bir kadın girer
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Mustafa Sandal: Bir gün dünyana bir kadın girer

Mustafa Sandal: Bir gün dünyana bir kadın girer
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin fotoğrafını şu notla yayınladı: "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır.

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin fotoğrafını şu notla yayınladı: "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim."

Melis Sütşurup da sevgilisinin paylaşıma 'bunların hepsi aşktan' mesajıyla karşılık verdi.

Kaynak: Hürriyet

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