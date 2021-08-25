Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç biyografisi!
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Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç biyografisi!

Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç biyografisi!
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Sinema ve dizi oyuncusu olan sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç'un hayatı merak edilmekte. Peki, Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç film ve dizileri neler? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi nedir?

Melisa Aslı Pamuk ile tatil görüntüleri paylaşılan genç oyuncu Mustafa Mert Koç'un hayatı merak edildi. Zaman zaman sosyal medya gündemine gelen Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç film ve dizileri neler? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni,.1994, İstanbul doğumlu. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ayrıca Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.

Ayrıca, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelmiştir.

DİZİLER

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)

FİLMLER

Organik Aşk (Bülent, 2017)

Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)

Kolpaçino (Kral, 2014) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç biyografisi! - Haberler
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