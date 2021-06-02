Mustafa Kıranatlıo: "Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir"
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Mustafa Kıranatlıo: "Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir"

Mustafa Kıranatlıo: 'Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Genç iş adamı Mustafa Kıranatlıo, kendisi gibi girişimci insanların her zaman kararlı ve azimli olduğunu hatırlatarak, "Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir" dedi.

Genç iş adamı Mustafa Kıranatlıo, kendisi gibi girişimci insanların her zaman kararlı ve azimli olduğunu hatırlatarak, "Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir" dedi.

Girişimci olmanın en önemli gereklerini kararlı olmak ve vazgeçmemek olarak değerlendiren Mustafa Kıranatlıo, "Tarihteki girişimcilik örneklerine baktığımızda bu insanların her zaman iddialı ve azimli olduklarını görüyoruz. Eğer Edison vazgeçmiş olsaydı bugün evlerimizde hala mumla uğraşıyor olurduk. Ama Tesla vazgeçti ve o nedenle hala doğru akımla uğraşıyoruz. Ben de zamanında benim yaptığım işlere şüpheyle bakan insanlara aldırmadığım ve kararlı olduğum için girişimlerimde başarılı oldum" dedi.

Çocukluğundan beri girişimcilik özellikleri taşıdığını söyleyen Mustafa Kıranatlıo, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu da ifade etti. Kıranatlıo, "Küçüklüğümden beri herkesin görmediği fırsatları görmeyi biliyordum. Okulda da proje üretirken hep en değişik ve duyulmamış fikirler benden çıkardı. Girişimcilik ruhumu besleyen aileme bu tutumlarından dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu yönümü geliştirme fırsatı buldum. Bazı aileler gibi benim bu yönüme ket vurmak yerine desteklediler. Öğretmenlerim de ileri görüşlü insanlardı ve bu yönümü her zaman takdir ettiler. Aslında sistemin içinde var olan aileler ve eğitimciler aynı tutum içinde olsa Türkiye, dünyanın en ileri ülkesi olurdu. Bütün icatlar ve teknolojik gelişmeler bizden çıkıp dünyaya yayılırdı. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Gelişmiş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkmayı başarabilirdik belki de" diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Kıranatlıo: 'Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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