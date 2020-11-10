Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemek bamya nasıl yapılır? MasterChef bamya tarifi!
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Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemek bamya nasıl yapılır? MasterChef bamya tarifi!

10.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:07
Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemek bamya nasıl yapılır? MasterChef bamya tarifi!

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden biri olan bamya nasıl yapılır? MasterChef bamya tarifi nasıl yapılır? En lezzetli ve kolay bamya tarifi!

Pratik yapılışı, lezzeti ve sağladığı yararlar ile bilinen Bamya, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında.

MASTERCHEF BAMYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Yarım kg taze bamya

2 adet domates

1 adet soğan

3 adet yeşil biber

Yarım yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım limon

baharat ( karabiber, pulbiber)

Tuz

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı;

Soğanı yemeklik doğrayarak kavurun.

Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek biberleri de kavurun.

Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin.

2-3 dk karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.

1-2 dk da bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin.

Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın.

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