Mustafa Hoş kimdir? Mustafa Hoş kaç yaşında, nereli? Mustafa Hoş hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mustafa Hoş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Hoş kaç yaşında, nereli? Mustafa Hoş hayatı ve biyografisi! Mustafa Hoş kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mustafa Hoş hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Hoş kimdir? Mustafa Hoş kaç yaşında, nereli? Mustafa Hoş hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA HOŞ KİMDİR?

Mustafa Hoş, Türk gazeteci, televizyoncu ve yazar.

Mustafa Hoş, gazeteciliğe Zonguldak'ta başladı.Zonguldak'ta yerel İnanış Gazetesi'nde[ ve Günaydın'da muhabirlik yaptı. Günaydın Gazetesi Ankara bürosunda muhabir haber müdürü olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul'da Star TV ve Kanal 6 televizyonlarında haber müdürü ve yayın koordinatörü daha sonra ise genel yayın yönetmeni görevini yürüttü.

Tv8 kanalının kurucu kadrosunda görev aldı. Metin Uca ile Günaydın Türkiye ve Pişti gibi programları hayata geçirdi. 24 kanalını kurdu, genel müdürlüğünü yaptı.