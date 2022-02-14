Mustafa Helvacıoğlu: "Vaatlerimizi fazlasıyla yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz"

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - "Vaatlerimizi fazlasıyla yerine getirmekten mutluluk duyuyorum"

Keşan'ı; geçen hafta ülke genelinde daha da tanınırken, bölgede de kültür, sanat, spor, sağlık gibi belediyecilik hizmetleriyle fark yaratmaya ve örnek olmaya devam ettiklerini belirten Mustafa Helvacıoğlu, "EMİTT Fuarına katılarak Keşan ve Edirne'yi tanıtmaktan onur, 2019 yılından itibaren hizmet başarı hikayelerimizi sizlere paylaşmaktan ve vaatlerimizi fazlasıyla yerine getirmekten mutluluk duyuyorum.Belediye Sanat Merkezimiz BSM'de bir yılı planlarken, geçen bir hafta da merkezimizde boş durmadık. Keşan Halk Eğitim Müdürlüğümüzün programına eşlik ederken, sözlü tarih çalışmalarımıza 85 yaşındaki emekli itfaiye eri Nasuh amcamızla devam ettik. Sevgililer Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'mızda müthiş bir program, Epilepsi Günü nedeniyle seminer hazırladık. Keşan Belediyesi olarak tüm takımlarımıza ulaşım desteği vermekten mutluluk, Bursaspor Futbol Okulumuz ve Keşan İdman Yurdu Sporumuzla yan yana olmaktan gurur duyduk." dedi.

"Can dostlarımıza hassasiyetimizle takdir topluyoruz"

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Can dostlarımıza hassasiyetimizle takdir toplarken, yuva desteğinde bulunduğumuz Raşit Efendi İlkokulunun maskotu Yumak ile ulusal basında yer bulduğumuz için mutluyuz. Hastane Parkımızda sona yaklaşıyor, parkımızı 14 Mart'ta hizmetinize sunuyoruz. Cenaze hizmetlerinde Trakya'nın en iyisi olmaya çalışıyor, defin işlemlerini ücretsiz yapmaya devam ediyoruz. Kızılay ile kan bağış kampanyamızı yeni organizasyonlarla sürdürüyoruz. Geçen hafta; Merhum Başkanımız Mehmet Gemici ve Merhum Meclis Üyemiz İsmail Eker'i kabri başında anarken, MHP ve Ülkü Ocaklarımızın Kan Bağış programına katıldık. Milletvekilimiz Fatma Aksal ile pazarcı esnafımızı ziyaret ederken, nöbetçi eczacılarımızı, acılı ailelerimizi ve okul zili çalan öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Bakkallar Odasına aday esnafımızı, Minibüsçüler Kooperatifi yönetimini ağırladık. Cemile Teyzemizin yeni bastonunda, bir başka Cemile Teyzemizin de yeni yaşını karşılarken hep Keşanlıların yanındaydık.Keşan'a duyduğum aşk ve sevgiyle tüm hemşehrilerime iyi haftalar dilerim."

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