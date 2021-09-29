TİM Başkan Vekili, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı ve Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdüren Mustafa Gültepe internette en çok araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Gültepe ile ilgili internette en çok "Mustafa Gültepe kimdir? İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Mustafa Gültepe'nin biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

1968 Tonya-Trabzon doğumlu olan Mustafa Gültepe, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yaptı. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Gültepe, 25 yıldır hazır giyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 1800 kişi istihdam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2010 yılından itibaren İHKİB Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aynı zamanda Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdüren Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.

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