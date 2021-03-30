Mustafa Duman kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Mustafa Duman kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Duman kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Merkez Bankası başkan yardımcısı değişti. Alınan karara göre Mustafa Duman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni Başkan Yardımcısı oldu. Peki, Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Göreve, Mustafa Duman atandı. Geçen hafta da Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Peki, Mustafa Duman kimdir?

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı.

Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Çetinkaya, Borsa İstanbul'daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.

Mustafa Şirin
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