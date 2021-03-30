Mustafa Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mustafa Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Duman geliyor. Peki, Yeni T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Merkez Bankası başkan yardımcısı değişti. Alınan karara göre Mustafa Duman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni Başkan Yardımcısı oldu. Peki, Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Mustafa Duman 8 yıl Esbank'ta ve 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev almıştır. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Burada 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönmüştür. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (Guvernör) Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin2,3 ve 7'inci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

Mustafa Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi!
Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Merve Boluğur Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 02:12:19. #1.16#
title