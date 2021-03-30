Mustafa Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Duman geliyor. Peki, Yeni T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Merkez Bankası başkan yardımcısı değişti. Alınan karara göre Mustafa Duman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni Başkan Yardımcısı oldu. Peki, Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Mustafa Duman 8 yıl Esbank'ta ve 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev almıştır. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Burada 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönmüştür. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (Guvernör) Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin2,3 ve 7'inci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."