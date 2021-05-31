Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya Camii'de dua eden imam Mustafa Demirkan kaç yaşında ve nereli?
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Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya Camii'de dua eden imam Mustafa Demirkan kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya Camii'de dua eden imam Mustafa Demirkan kaç yaşında ve nereli?
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Mustafa Demirkan adlı imam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Ayasofya'da gerçekleşen program sonrası gündeme geldi. Peki, Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya Camii'de dua eden imam Mustafa Demirkan kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen törenle icazetlerini aldı. Ayasofya'daki icazet töreninde dua eden Mustafa Demirkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Mustafa Demirkan kimdir? Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan kimdir?

MUSTAFA DEMİRKAN KİMDİR?

1955 doğumlu Rize'de dünyaya gelen Mustafa Demirkan Hoca, 1961 yılında henüz 6 yaşında babası Mustafa Efendi'den Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. Güneysu Merkez Camii İmam hatibi hıfzını ikmal eyledi. İstanbul'a bu yıllarda gelen Mustafa Demirkan, Hacı Hafız İsmail Hakkı Bayrı'dan talim dersini aldı ve Fatih İmam Hatip Okulunda liseyi tamamladı.

1973 yılında Üsküdar Çangelköy Kerime Hatun caminde imam hatiplik vazifesine başladı ve bir çok talebe okuttu. 2017 yılında Şeyh Kubeysi vefat ettiğinde Fatih camii'nde kendisi namazı kıldırdı.

Şeyh Kubeysi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle tedavi için Türkiye'ye getirilen Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmed Abdulrezzak El Kubeysi 8 Ekim 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti. Türkiye'ye olan ilgisi ve alakasıyla bilinen Kubeysi, 30 yılı aşkın süredir Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi'nde fıkıh dersleri verdi ve dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.

Özellikle Suudi Arabistan dışından gelen öğrencilerin eğitimine büyük emek veren Kubeysi, Ümmül Kura Üniversitesi'nde ders alan birçok Türk İslam aliminin yetişmesine katkı sağladı ve bazı eserleri Türkçe'ye de kazandırıldı. Prof. Dr. Kubeysi, çok sayıda Kabe imamının da hocası olarak biliniyordu.

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Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya Camii'de dua eden imam Mustafa Demirkan kaç yaşında ve nereli? - Haberler
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