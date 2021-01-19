Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

19.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:39
Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Demir hayatı ve biyografisi nedir?

Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA DEMİR NEDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı oldu.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Arslan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:39:30. #1.15#
title