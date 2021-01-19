Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA DEMİR NEDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı oldu.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.