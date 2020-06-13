Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Selin İmer ile mavi tura çıktı. Teknede müzik keyfi yapan çift, birbirini öpmeye doyamadı.

Başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Bu yaz otel tatilinden uzak kalmak isteyen çift, birçok ünlü isim gibi mavi tura çıkmayı tercih etti. Önceki gün teknelerinde görüntülenen ikili, aşk tazeledi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Gecce'de yer alan habere göre: Önceki gün teknelerini Göcek'e demirleyen Ceceli çifti, müzik keyfi yaptı. Eline gitarı alan Ceceli, yeni şarkısı 'Gün Ağırmadan'ı seslendirdi. Eşi, performansının ardından ünlü şarkıcıyı öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları objektife yansıdı.

10 Temmuz 2017 yılında dünya evine giren ikili, haklarında çıkan çocuk haberlerini sürekli geçiştiriyor. Ceceli'nin ilk evliliğinden meydana gelen Arın Ceceli adında bir oğlu var.

İşte çiftin aşk dolu anları...