Mustafa Ceceli, tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında ilk kez konuştu
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Mustafa Ceceli, tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında ilk kez konuştu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mustafa Ceceli, birlikte düet yaptığı Irmak Arıcı'nın önce tartıştığı adamın yüzüne tükürmesi sonra da konserinde şarkı söylemeden durmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Arıcı'nın yaptığının yanlış olduğunu söyleyen şarkıcı, "Zamanla bunu da aşar" dedi.

Genç şarkıcılardan Irmak Arıcı, trafikte seyir halindeyken tartıştığı adamın yüzüne tükürdü. Koronavirüs salgınına dahi aldırış etmeyen Arıcı, daha sonra sahneye çıktığı gece kulübünde şarkı söylemeden dakikalarca ayakta bekledi. Arıcı'nın tanınmasında büyük payı olan Mustafa Ceceli ise genç şarkıcı hakkında sessizliğini bozdu.

"YAPTIĞININ SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK"

Mühür şarkısında Irmak Arıcı ile düet yapan Mustafa Ceceli, dün akşam sahneye çıktığı mekanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irmak Arıcı'nın günlerdir konuşulan olayları hakkında da konuşan şarkıcı, "Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu da aşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ceceli, tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında ilk kez konuştu
Irmak Arıcı ve Mustafa Ceceli

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NE OLMUŞTU?

Son dönemin genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu. Bu olayla gündemden düşmeyen Arıcı, bu sefer de konser vermek için çıktığı sahnede dakikalarca hareketsiz halde durdu.

Mustafa Ceceli, tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında ilk kez konuştu
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Mustafa Ceceli, tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında ilk kez konuştu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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