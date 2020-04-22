Mustafa Ceceli'nin eşinden 'maske' eleştirisine cevap Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, ücretsiz maske dağıtımında sorun olduğuna dair yapılan haksız eleştirilere yanıt verdi. İmer, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kodunu paylaştı.

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, ücretsiz maske dağıtımında sorun olduğuna dair yapılan haksız eleştirilere yanıt verdi. İmer, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kodunu paylaştı. Selin İmer, paylaşımına "Kod yollanan 32 milyon içinde bir tanıdığımız bile yok diye dizlerinizi dövdünüz. Artık var, rahatlarsınız" diyerek yetkilileri eleştirenlere cevap verdi. (Kaynak-Takvim)