Mustafa Ceceli Nikah Öncesi Kocaeli'nde Coştu

Altın Kiraz Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Mustafa Ceceli, binlerce hayranını coşturdu. Havai fişeklerin altında nikah öncesi konserini veren Ceceli'nin neşeli hali dikkat çekti.



Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.'sü düzenlenen Altın Kiraz Festivali, ikinci gününde de muhteşem görüntülere sahne oldu. Alpaslan Türkeş Stadı'nda gerçekleştirilen ikinci gün etkinliğine; AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kiraz yetiştiricileri ve binlerce Körfezli katıldı.



İki saat sahnede kaldı



Konser öncesinde ilk gün olduğu gibi Körfez'e gelen yabancı öğrencilerin gösterileri vardı. Özellikle Azerbaycan'dan gelen öğrencilerin gösterileri, stattakiler tarafından ayakta alkışlandı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen sesi Mustafa Ceceli sahneye çıktı. 'İllede aşk' şarkısı ile Körfezli sevenlerinin karşısına çıkan Mustafa Ceceli, yaklaşık iki saatlik muhteşem bir performansa imza attı.



Darbuka çaldı, bateriyi konuşturdu



Yarın akşam Selin İmer ile nikah masasına oturacak Mustafa Ceceli'nin sahne performansı dikkat çekti. Sahnede bir an olsun yerinde duramayan Ceceli, neşeli hallerini izleyenlere de yansıttı. Darbuka çalan, bateriye oturan Ceceli'nin moralinin yüksek olması gözlerden kaçmadı.



Konser öncesinde milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, en iyi kiraz yetiştiricilerini unutmadı. Ödül alan kiraz yetiştiricilerini temsilen iki isme plaketleri takdim edildi. Daha sonra ise Ceceli'ye hem kiraz hem de kiraz maketi takdim edildi. Kısa bir konuşma yapan Başkan İsmail Baran, stadı dolduran binlerce Körfezliyi selamladı.



Başkan İsmail Baran, "Bizler etkinlik düzenliyoruz ama sizlerin gösterdiği ilgi bizleri gerçekten mutlu ediyor. Bugün burada binlerce Körfezlinin yüzünün güldüğünü görmek, bizim hizmet anlayışımızın en güzel karşılığıdır" ifadelerini kullandı.



AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da gençliğe yönelik yatırımları ve etkinliklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür etti.



Halaylarla eşlik ettiler



Konuşmalar sonrası Mustafa Ceceli, performansını devam ettirdi. Sahnede özellikle darbuka ile yaptığı performans gösterisi stattakileri coştururken, Ceceli'nin dj performansı da tam not aldı. Hem kendi şarkılarını hem de klasik şarkılara sahnede yer veren Mustafa Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar da yeşil sahaya inerek Ceceli'ye halaylarla eşlik ederken, gecenin finalinde unutulmaz bir havai fişek gösterisi vardı. - KOCAELİ