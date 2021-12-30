Mustafa Ceceli, Türk şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır. Mustafa Ceceli'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edilmektedir. Mustafa Ceceli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, eşi kimdir? Mustafa Ceceli'nin şarkıları nelerdir?

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli (d. 2 Kasım 1980, Ankara), Türk şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır.

Ceceli, müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından yaptığı müzik düzenlemeleri büyük beğeni toplamıştır. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında Ceceli "Limon Çiçekleri" isimli ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Kasım 2009'da kendi adını taşıyan Mustafa Ceceli albümünü yayımladı ve albüm MÜ-YAP'tan altın plak ödülü aldı. Bununla birlikte birçok müzik platformlarda ödüllerle dönmüştür. Sanatçı kendi albüm çalışmalarının yanı sıra aranjörlük işine de devam etmektedir. İkinci stüdyo albümü Es'i ilk olarak dijital müzik platformlarda yayınladı. Albümün ismini taşıyan şarkısı dijital platformlarda tüm zamanların özellikle TTNet Müzik'te 9 milyonluk rakam ile en çok dinlenen ikinci, albümde bulunan "Sevgilim" şarkısı 7 milyon dinlenme oranıyla sekizinci sırada yer almaktadır. Ceceli'nin diskografisinde ayrıca bir derleme ve iki remix albüm bulunmaktadır. Aralık 2014'te üçüncü stüdyo albümü Kalpten'i diskografisine eklemiştir. Sanatçı Lara Fabian ile Ağustos ayında proje single olarak yayınladıkları "Al Götür Beni" şarkısını Mustafa Ceceli yeni albümüne yer vermesi ile Kalpten albümünden çıkan tekli single niteliğini de taşımaktadır.

Mustafa Ceceli'nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından çok küçük yaşlarında farkedildi.

6 yaşında piyano ile tanışan Ceceli'ye, almış olduğu 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi.

8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı.

Daha sonra da UNICEF için hazırlanan "Can Suyu" adlı bir filmde oynadı. Lise yıllarında amatör olarak düzenlemeler yapmaya başladı.

Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanan Mustafa Ceceli aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta klavye çalmaya başladı, bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı.

Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a geldi.

Ceceli, müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından yapmış olduğu müzik düzenlemeleri büyük beğeni toplamıştır. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi.

2008 yılında Ceceli "Limon Çiçekleri" isimli ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Kasım 2009'da kendi adını taşıyan "Mustafa Ceceli" albümünü yayımladı ve albüm MÜ-YAP'tan altın plak ödülü aldı.

Bununla birlikte birçok müzik platformlarda ödüllerle dönmüştür. Sanatçı kendi albüm çalışmalarının yanı sıra aranjörlük işine de devam etmektedir.

İkinci stüdyo albümü "Es"i ilk olarak dijital müzik platformlarda yayınladı. Albümün ismini taşıyan şarkısı dijital platformlarda tüm zamanların özellikle TTNet Müzik'te 9 milyonluk rakam ile en çok dinlenen ikinci, albümde bulunan "Sevgilim" şarkısı 7 milyon dinlenme oranıyla sekizinci sırada yer almaktadır.

Ceceli'nin diskografisinde ayrıca bir derleme ve iki remix albüm bulunmaktadır.

Aralık 2014'te üçüncü stüdyo albümü "Kalpten"i diskografisine eklemiştir. Sanatçı Lara Fabian ile Ağustos ayında proje single olarak yayınladıkları "Al Götür Beni" şarkısını Mustafa Ceceli yeni albümüne yer vermesi ile Kalpten albümünden çıkan tekli single niteliğini de taşımaktadır.

"Kalpten" İsimli yeni albümünü de 15 Aralık 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Yine Kalpten adlı albümünden Hüsran isimli şarkısına 3VFX yönetmenliginde 3D teknolojisi kullanılarak klip çekilmiştir.

Klip 23 Aralık 2014 günü tüm dijital platformlarda yayınlanmıştır. 2015'de Ceceli'nin yeni albümü "Aşk İçin Gelmişiz" yayımlandı. Ceceli'nin 2014 yılında Kalpten albümün ardından beklenen beşinci stüdyo albümü.

Ceceli Müzik etiketi ile İTunes'da 5 Aralık 2015'te, müzik marketlerdeki raflara 7 Aralık 2015'te sunulmuştur.

Albümde toplamda 11 şarkı bulunmaktadır. Bu albümün tarzı tasavvuf yani ilahi albümüdür. Son olarak da eşi Sinem Ceceli ile birlikte ' Küçücük Ama Dünya Kadar ' isimli parça da oğulları Arın'a hediye olarak düet yaptılar.Şarkı Ravi İncigözün Arına hediyesidir.

Özel hayatı

1 Kasım 2008 yılında Sinem Ceceli ile evlenen sanatçının, 28 Eylül 2011'de bir oğlu oldu ve oğluna Arın Ceceli ismi verilir.

Mustafa Ceceli 26 Mayıs 2017 yılında eşi Sinem Ceceli'den boşanmıştır.

Selin İmer ile evlenmiştir.

DİSKOGRAFİ

Mustafa Ceceli (2009)

Es (2012)

Kalpten (2014)

Aşk İçin Gelmişiz (2015)

Zincirimi Kırdı Aşk (2017)

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