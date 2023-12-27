FETÖ/PDY Firarileri Cezayir'de Yakalandı

FETÖ/PDY firarileri Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı.

MİT ve EGM, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan FETÖ/PDY firarileri Mustafa Tan ve Mustafa Bircan için ortak operasyon düzenledi. Örgütün Cezayir yapılanmasından sorumlu 2 firari şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın, ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlayarak, örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.