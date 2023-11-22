Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan İstifa Etti

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, yapılan ayak oyunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Bircan, kendisine iftira atıldığını belirterek yasal işlemleri başlatacağını söyledi.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bircan yaptığı yazılı açıklamada "Değerli ortaklarımız kooperatifte 26 Ekim 2023'te yapılan seçimde yapılan ayak oyunlarından dolayı Tariş İncir Birliği yönetim kurulu başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bircan kendisine iftira atıldığını, bu konuda yasal işlemleri başlatacağını da kaydetti.