Son dakika... Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'nin Ulukışla ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bircan (34) idaresindeki 01 P 2652 plakalı otomobil, Ardıçlı köyü yakınlarında uçuruma devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Bircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Abdullah Özkul - Güncel