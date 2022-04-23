Son dakika... Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika... Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Son dakika... Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'nin Ulukışla ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Bircan (34) idaresindeki 01 P 2652 plakalı otomobil, Ardıçlı köyü yakınlarında uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Bircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Mustafa Bircan, Otomobil, Ulukışla, Niğde, Güncel, Haberler

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