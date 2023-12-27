Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı Cezayir'de yakaladı. Yakalanan teröristlerin ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyonla firari FETÖ/PDY mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı yakaladı.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın yakalanması için ortak operasyon düzenledi. 2 terörist Cezayir'de yakalandı. FETÖ/PDY'nin Cezayir yapılanması içerisinde yer alan Tan ve Bircan'ın ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi. - ANKARA