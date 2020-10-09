Mustafa Akıncı ne dedi? Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin suyuyla ilgili konuşması
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Mustafa Akıncı ne dedi? Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin suyuyla ilgili konuşması

09.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:56
Mustafa Akıncı ne dedi? Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin suyuyla ilgili konuşması

KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın canlı yayında Türkiye'den gelen su ile ilgili konuşması gündem oldu. Peki, Mustafa Akıncı ne dedi? Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin suyuyla ilgili konuşması

Kapalı Maraş'ın açılmasıyla yeniden gündeme gelen Mustafa Akıncı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mustafa Akıncı ne dedi? Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin suyuyla ilgili konuşması neleri içeriyor?

Mustafa Akıncı'nın dikkat çeken cümlelerini sizler için derledik.

MUSTAFA AKINCI NE DEDİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:

"Kıbrıs'ta çözüm istiyorsak bizim Rumlardan aldığımız topraklardan hepsini de değil, bir miktarını iade etmemiz lazım. Bu ya bir gerginlik vesilesi olacak ya da işbirliği olacak.

Bu sayıda askerin orada bulunmasına gerek yok, bir çözüm istiyorsak." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA AKINCI TÜRKİYE'DEN GELEN SU İLE İLGİLİ NELER DEDİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:

"Aynı zamanda Türkiye'den adaya gelen su var. Bu suyu şimdi bir Kıbrıslı Türkler kullanıyoruz ama adanın geneli kurak. Eğer güneye de verebilirsek potansiyeli artırıp, Türkiye'nin suyu bir barış suyu haline gelecek." diyerek Türkiye'nin su projesi hakkında bu ifadelere yer verdi.

MUSTAFA AKINCI KAPALI MARAŞ HAKKINDA NE DEDİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:

"Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz." diyerek Kapalı Maraş'ın açılması hakkında fikirlerini ifade etti.

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