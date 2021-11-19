Müslüme öldü mü, neden öldü? Müslüme'nin katili kimdir, bulundu mu? Müslüme nasıl öldü, bulundu mu?

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MÜSLÜME ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Mersin'de Yörük bir ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolmuştu. 10 gündür her yerde aranılan Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesine gelen Yörük bir aile 10 Kasım'da çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Çalışmaların 10. gününde Müslüme'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu. Kötü haberin verildiği aile yıkıldı. Bölgede, Müslüme'nin acılı annesinin ağıtları yankılandı.

MÜSLÜME BULUNDU MU?

Mersin'de Yörük bir ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde Müslüme'nin cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesine gelen Yörük bir aile 10 Kasım'da çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

MÜSLÜME YAĞAL KİMDİR?

1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda henüz ize rastlanmadı.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Mersin'in Gülnar ilçesine gelen Yörük bir aile 10 Kasım'da çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

HERKES SEFERBER OLDU

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve Afad'a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmasına katıldı. Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmaların 10. gününde Müslüme'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

AİLESİ YIKILDI

CNN Türk muhabirinin aktardığına göre kötü haberin verildiği aile yıkıldı. Bölgede, Müslüme'nin acılı annesinin ağıtları yankılandı.

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