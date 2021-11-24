Mersin'de 10 gün boyunca dağlık alanda arandıktan sonra ölü bulunan Yörük kızı Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, günler süren sorgunun ardından serbest kaldı. Küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya cevap veren Yağal, "Biz de bilmiyoruz" dedi. Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı?

MÜSLÜME'NİN DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

AYNI ÇADIRDA KALIYORLARDI

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Diğer yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.

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