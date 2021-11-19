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Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin bulunduğu dağlık bölge görüntülendi.

MERSİN (İHA) - Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin bulunduğu dağlık bölge görüntülendi.

Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.

Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu

Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu

Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu

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