Müslüman olan ülkeler! Dünya'da hangi ülkeler Müslüman? Dünya'da Müslümanlık!

Tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biri olan ve 2. en çok inanılan Müslümanlık Dünya'da nerelerde yaygın? Müslüman olan ülkeler! Dünya'da hangi ülkeler Müslüman? Dünya'da Müslümanlık!

Allah'ın elçisi olduğuna inanılan Muhammed aracılığı ile 7. yüzyılda ortaya çıkmış ve yayılmış Müslümanlık, günümüzde İslam, dünya nüfusunun %24,1'ini oluşturmaktadır, 1,8 milyardan fazla takipçisi ile yeryüzünde 2. en büyük dindir. Müslüman olan ülkeler! Dünya'da hangi ülkeler Müslüman? Dünya'da Müslümanlık!

DÜNYA'DA MÜSLÜMANLIK

İslam, Hristiyanlık'tan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dinidir. Bir demografik araştırmaya göre, İslam nüfusu dünya nüfusunun 1.57 milyar inananı ile %23'ünü oluşturmaktadır. İslam, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da yaygın bir dindir. Büyük Müslüman toplulukları ayrıca Çin'de, Balkanlarda ve Rusya'da bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyük Müslüman azınlık nüfusu bulunmaktadır. Örneğin; Batı Avrupa'da %5'lik bir nüfus ile İslam, Hıristiyanlıktan sonra gelen ikinci din konumundadır. Yaklaşık 50 ülkede Müslüman çoğunluk bulunmaktadır. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık %62'lik kısmı Asya'da yaşamaktadır. Endonezya en kalabalık Müslüman ülkesidir ve Müslüman nüfusu 216 milyon (%90) civarlarındadır. Müslümanların yaklaşık %20'si Arap ülkelerinde yaşamaktadır.Orta Doğu'da Arap olmayan ülke olan İran'ın büyük çoğunluğu Müslümandır.Avrupa'da ise Türkiye,Kosova ve Bosna Hersek'in nüfuslarının büyük bölümü Müslümandır.Buna rağmen Avrupa nüfusunun çoğu Hristiyandır. Mısır ve Nijerya Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeleridir. 2009 yılı Ekim ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir demografik çalışmada, dünyada yaklaşık 1.57 milyar Müslüman insan yaşamaktadır. Araştırmalara göre Müslümanların çoğunluğu Sunni, Müslümanların %10-13 arasında da Şii nüfusu bulunmaktadır.

MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELER!

Afganistan,

İran,

Moritanya,

Devlet dini;

Birleşik Arap Emirlikleri,

Brunei,

Cezayir,

Fas,

Filistin,

Irak,

Kuveyt,

Libya,

Anayasasında dine bir atıf olmadığı gibi sekülerizme de atıfta bulunmayan ülkeler.

Abhazya,

Cibuti,

Çeçenistan,

Endonezya

Laik ülkeler

Arnavutluk

Azerbaycan

Bangladeş

Başkurdistan

Bosna-Hersek

Burkina Faso

Çad

Dağıstan

Gambiya

Gine

Kazakistan

Kırgızistan