Müslüman Erkek Gayrimüslim Bir Kadınla Evlenebilir mi : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : Dini Bilgilendirme Platformu
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Müslüman Erkek Gayrimüslim Bir Kadınla Evlenebilir mi : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : Dini Bilgilendirme Platformu

Müslüman Erkek Gayrimüslim Bir Kadınla Evlenebilir mi : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : Dini Bilgilendirme Platformu
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Müslüman erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir mi? : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : Dini Bilgilendirme PlatformuDini değer ve hayatın muhafazası, geliştirilip devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli sosyal fonksiyonlar icra eden aile kurumuna hukuki...

Müslüman erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir mi? : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : Dini Bilgilendirme PlatformuDini değer ve hayatın muhafazası, geliştirilip devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli sosyal fonksiyonlar icra eden aile kurumuna hukuki meşruiyet kazandıran evlenme akdinin sınır ve şartları Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette tafsilatlı bir şekilde yer almış, kimlerle evlenilip kimlerle evlenilemeyeceği detaylı olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda dinimizde Müslüman bir erkeğin ehl-i kitap (Yahudi ve Hıristiyan) kadınlarla evlenebileceği; ehl-i kitap dışındaki gayrimüslim (Ateist, Deist, Budist vb. ) kadınlarla ise evlenemeyeceği belirtilmiştir (Bakara, 2/221; Maide, 5/5). Şu kadar var ki, eş seçiminde Müslüman hanımların tercih edilmesi aile huzuru, neslin korunması ve toplumsal uyum açısından daha uygundur.

Kaynak: Habermetre

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Müslüman Erkek Gayrimüslim Bir Kadınla Evlenebilir mi : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : Dini Bilgilendirme Platformu - Haberler
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