Müslüm Gürses " Seni Yazdım" şarkı sözleri!
01.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:55
Müslüm Gürses'in seslendirdiği duygusal müzik türündeki eser sözleri! Müslüm Gürses " Seni Yazdım" şarkı sözleri!
Söz Hasan Bağlan, müzik ise Burhan Bayar ait Müslüm Gürses'in seslendirdiği" Seni Yazdım" şarkı sözleri!
MÜSLÜM GÜRSES "SENİ YAZDIM" SÖZLERİ
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsen seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte, ne de bundan sonrada
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
Nasıl sevgiymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime