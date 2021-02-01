Müslüm Gürses " Seni Yazdım" şarkı sözleri!
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Müslüm Gürses " Seni Yazdım" şarkı sözleri!

01.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:55
Müslüm Gürses 'Seni Yazdım

Müslüm Gürses'in seslendirdiği duygusal müzik türündeki eser sözleri! Müslüm Gürses " Seni Yazdım" şarkı sözleri!

Söz Hasan Bağlan, müzik ise Burhan Bayar ait Müslüm Gürses'in seslendirdiği" Seni Yazdım" şarkı sözleri!

MÜSLÜM GÜRSES "SENİ YAZDIM" SÖZLERİ

Solmadan gel artık aşkımın gülü

Olsa da konuşsa kalbimin dili

Küçücük dünyamda bir bilsen seni

Görünmez yazıyla yazdım kalbime

Böyle bir aşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte, ne de bundan sonrada

Arasalar bulamazlar rüyada

Göremezler seni yazdım kalbime

Nasıl sevgiymiş görün de bakın

Sevgilim seninle buluşmam yakın

Unuttum desem de inanma sakın

Anılarla yazdım seni kalbime

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