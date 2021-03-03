Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı
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Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı

03.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:03
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı

8 yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından unutulmadı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan sanatçının adı kısa sürede Twitter'de trend oldu.

Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ilk isim olan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te hayata gözlerini yumdu. 59 yıllık hayatına onlarca şarkı sığdıran usta sanatçı, ölümünün 8. yılında anıldı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Ünlü isimler ve Gürses'in hayranları Twitter'da binlerce paylaşım yaparak Müslüm Gürses'i trend yaptı. Gürses için "Ruhun şad olsun", "Her şeyde varsın, seni unutmadık", "Sen rahat uyu baba, şarkıların bize emanet" ve "Bir kere öldün, milyonlarca kez yaşatıyoruz kalbimizde" gibi paylaşımlar yapıldı.

Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Usta sanatçı Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dört ay yoğun bakımda kalan sanatçıya solunum cihazı bağlandı. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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