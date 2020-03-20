Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
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Devlet Hastanesi, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Sabah, Magazin

Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Son dakika: 2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in bir süredir hastanede tedavi gören eşi Muhterem Nur, bu sabah hayatını kaybetti.

20.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:17
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Uzun süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyletedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

EVİNE GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi. Hastaneden çıkışına izin verilmeyen Muhterem Nur, tedavisine devam edilmek üzere İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti. Nur'un cenaze töreniyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, "teyze" dediği kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı ve İstanbul Eyüp'e yerleşti. Teyzesi ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfusa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı.

Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. 1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı Bulgaristan göçmeni Üftade ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olan Ümit Utku'ydu. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu.

Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. İlk başrolünü Boş Beşik filminde oynadı. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç dev oyuncu ile başrolü paylaştı. Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. Nur, son evliliğini de 1986 yılında Müslüm Gürses ile yaptı.

Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

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Efsane şarkıcı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (1)
NURİ ALCO: Allah rahmet eylesin, nur icinde yatasin
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