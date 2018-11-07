Müslüm" Filminin Ankara Galası Yapıldı

Sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filminin yapımcı ve yönetmeni ile oyuncuları, filmin Ankara galasında sinemaseverlerle bir araya geldi.

Ankara'daki bir AVM'de düzenlenen etkinlik öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Ayla" filmiyle gösterdikleri gişe başarısını "Müslüm" ile kırmak istediklerini belirtti.

Uslu, "Müslüm" filminden beklentisinin büyük olduğunu belirterek, "Ayla tanınan bir film değildi. Biz önce Ayla'yı tanıttık sonra halkımız çok sevdi. Müslüm Gürses'i ise halkımıza tanıtmaya gerek duymuyoruz. Zaten halkımız çok seviyor, biliyor ve tanıyor. Ben bu filmimizle bütün rekorları kıracağımızı düşünüyorum." dedi.

"Gürses'in sesini kullanmak istemedik"

Filmdeki şarkılarda Müslüm Gürses'in sesini kullanmayı özellikle tercih etmediklerini anlatan Uslu, şunları söyledi:

"Filmde Müslüm Gürses'in sesini kullansaydık şu anda bizi yerden yere vuruyorlardı. O, Baba'ya büyük bir saygısızlık olurdu, işin kolay tarafı oydu. Hatta ekonomik olarak bir yapımcının da işine gelirdi. Çünkü, biz Müslüm Gürses'in gerçek sesini kullansaydık, herhangi bir telif ödemeyecektik. Biz tamamen şahsına münhasır, özgün bir şey yarattık. Yani biz zor olanı seçtik."

Uslu, yıllardır insanların kulağında yer edinen bir sesi, aynı yorumla sunmanın zorluğunu vurgulayarak, filmde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'i bu konuda aldığı risk ve başarısından dolayı tebrik etti.

Filmin müziklerini yaparken Müslüm Gürses'in müzik direktörü Burhan Bayar ile çalıştıklarını kaydeden Uslu, "Burada bir kişinin onayını almamız gerekiyordu. O da Muhterem Nur'du. Biz, ona filmi seyrettirdik. O 'film kesinlikle böyle yayınlansın. Çok beğendim.' dedi. O da bizim için en büyük hediyeydi." diye konuştu.

Uslu, Dumlupınar Denizaltısı'nın hikayesini de filmleştireceklerini belirterek, hiç kimsenin bilmediği bilgilere ulaştıklarını ve filmde hepsine yer vereceklerini anlattı.

"Gerçek hikayeleri anlatan yeni filmler yapacağız"

Filmin yönetmeni Can Ulkay da Uslu ile amaçlarının gerçek hikayeleri anlatan filmler yapmak olduğunu belirterek, Birinci Dünya Savaşı zamanında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hikayesini konu alan "Turkish'i Dondurma" adlı filmlerinin 2019'un Mart ayında vizyona girmesini planladıklarını aktardı.

Antalya'da geçirdiği kaza sonrası bilincini kaybeden ve kimliği belirlenemediği için "Umut" adı verilen gence gönüllü annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini de film haline getireceklerini vurgulayan Ulkay, filmin çekimlerine yaz aylarında başlayacaklarını bildirdi.

Ulkay, Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini anlatacakları filmle Oscar'ı kazanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Uslu, Ulkay ve oyuncular, gösterim öncesinde sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.